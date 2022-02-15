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جديد المحليات > بالفيديو.. هل التقويم هو الحل الوحيد لمشاكل الأسنان؟ مختص يجيب
15/02/2022   10:06 م

بالفيديو.. هل التقويم هو الحل الوحيد لمشاكل الأسنان؟ مختص يجيب

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رد أخصائي تقويم الأسنان، الدكتور أمجد الحوراني، على سؤال حول ما إذا كان التقويم هو الحل الوحيد لمشاكل الأسنان والاعوجاج.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “تواصل الرسالة” على قناة “الرسالة”، أن التقويم هو الحل الوحيد لعلاج مشكلات الأسنان دون الحاجة لإزالة السن أو العصب.

وأضاف أنه لا بد من الاعتناء بالأسنان خلال فترة التقويم، وبالأخص لدى الأشخاص الذي يعانون من وجود بعض الفوارق بين الأسنان، وذلك لمنع حدوث أي ضرر للثة خلال فترة التقويم. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل التقويم هو الحل الوحيد لمشاكل الأسنان؟ مختص يجيب

جديد المحليات
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