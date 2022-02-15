بانخفاض أكثر من 11% عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 9.3 مليار ريال عبر نقاط البيع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (6 – 12 فبراير)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 9.3 مليار ريال عبر 122.8 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 11.6% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات نحو 1.43مليار ريال، تلاه الإنفاق على المطاعم والمقاهي بقيمة 1.38مليار ريال، ثم الإنفاق على قطاعات أخرى بنحو 1.30 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 960.3 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة، و701.5 مليون ريال على الصحة، و639.7 مليون ريال على محطات الوقود، و566.4 مليون ريال على الملابس والأحذية، و513.03 مليون ريال على قطاع النقل. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 381.6 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و292.9 مليون ريال على الأثاث، و272.7 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و240.5 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و197.1 مليون ريال على المجوهرات، و168.5 مليون ريال على الفنادق، و113.8 مليون ريال على التعليم، و840.9 ألف ريال على الاتصالات، و700.9 ألف ريال على المنافع العامة.