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جديد المحليات > “هيئة الاتصالات” تصدر تقرير أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية
15/02/2022   10:06 م

“هيئة الاتصالات” تصدر تقرير أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تقرير الربع الرابع من عام 2021 لمبادرة “Game Mode”، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية.

وبحسب التقرير، تصدرت STC لقائمة مقدمي الخدمات بحسب معدل زمن الاستجابة في ألعاب: فورتنايت، وفيفا، وآيبكس ليجندز، ولعبة دوتا2، وفالورانت، وأوفرواتش، ولعبة وورلد أف واركرافت.

كما بين تصدر شركة موبايلي بالشراكة مع زين قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبتي ببجي، وأمونج اس. وفق “أخبار 24”.

ووفق التقرير تصدرت شركة زين قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة ليغ أوف ليجيندز.

وحصدت شركة سلام المركز الثالث في ألعاب فورتنايت، وفيفا، وآيبكس ليجندز، ودوتا2، وببجي، وأمونج اس، وأوفرواتش.

"هيئة الاتصالات" تصدر تقرير أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية

“هيئة الاتصالات” تصدر تقرير أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية

جديد المحليات
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