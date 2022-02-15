“التجارة”: ارتفاع إصدار سجلات سيدات الأعمال 112%.. وهذه أبرز القطاعات للأنشطة النسائية

كشفت وزارة التجارة عن زيادة نسبة نمو إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال بنسبة 112% خلال الست سنوات الماضية (2015 / 2021).
وسجل إصدار السجلات النسائية أكبر نسبة نمو له، حيث أصدرت الوزارة أكثر من 139.7 ألف سجل تجاري للسيدات خلال العام 2021، بينما أصدرت 65.9 ألف سجل تجاري خلال العام 2015.
وأوضحت أن إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال في المملكة حقق قفزة كبيرة، حيث بلغ 817 ألف سجل تجاري.
وأبانت أن الأنشطة النسائية تركزت في قطاعات عدة، أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والمقاولات.
وأشارت الوزارة إلى ذلك يأتي من خلال اهتمامها بتفعيل مبادرات تعزيز مشاركة المرأة في مناشط الحياة الاقتصادية، واتخاذها عدداً من الإجراءات أبرزها تمكين المرأة من بدء النشاط التجاري بسهولة، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
وأتاحت الوزارة طلب قيد السجلات والعلامات والوكالات والأسماء التجارية للمرأة، ومزاولة المهن الحرة، واهتمت أيضاً بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال إنشاء مراكز أعمال للسيدات ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة تسهل وتيسر الإجراءات وتختصر الوقت في خدمة سيدات الأعمال.