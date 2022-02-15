“الصناعة والثروة المعدنية” تطلق خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة” لضمان تحقيق عدالة المنافسة

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة رقمية للإبلاغ عن المنافسات غير العادلة في القطاع الصناعي؛ لضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق المحلي لجميع منتجات الصناعة التحويلية.
وتأتي الخدمة التي تقدمها منصة “ابتداء” استمرارًا لمشروع التحوّل الرقمي الذي تنتهجه الوزارة بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، ولإيجاد منصة واحدة تستقبل بلاغات المنافسة غير العادلة، وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وبما يضمن تعزيز عدالة المنافسة ومشتقاتها.
وتستهدف وكالة التمكين الصناعي المعنية بالخدمة ضمان عدالة المنافسة للمنتجات الصناعية الوطنية، وتطوير سياسات ولوائح المنافسة العادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل المنافسة غير العادلة أنواع المخالفات لالتزامات الدول في منظمة التجارة العالمية.
ويمكن الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة للإبلاغ عن هذه الممارسات، والتي منها: الإغراق، والزيادة غير المبررة في الواردات، إضافة إلى الدعم، وعدم مطابقة المواصفات واللوائح المعتمدة، والإبلاغ عن الواردات المخالفة لمعايير المنشأ، وغيرها، مما يدخل في إطار المنافسة غير العادلة. وفق “أخبار 24”.
وتتضمّن آلية التعامل مع بلاغات السلع والمنتجات المتضررة من المنافسة غير العادلة استلام الطلب عبر الخدمة الرقمية، ثم تمريره لوحدة فرز البلاغات التي تحيل كل بلاغ للإدارة المختصة عنه؛ ليتم دراسة الطلب وتحليله ومعالجته مع الجهات ذات العلاقة مباشرة، ومتابعة الإجراءات التي تُتخذ على المنتجات المتضررة، وقياس الأثر.
ويمكن الاطلاع على خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة” والاستفادة منها عبر الرابط.