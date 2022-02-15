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جديد المحليات > مصادر: “التجارة” ستتعامل بكل حزم مع التستر التجاري بعد انتهاء مهلة التصحيح
15/02/2022   10:06 م

مصادر: “التجارة” ستتعامل بكل حزم مع التستر التجاري بعد انتهاء مهلة التصحيح

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أكدت مصادر أن وزارة التجارة ستتعامل بكل حزم مع قضايا التستر التجاري، بعد انتهاء المهلة التي تم وضعها لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

وأضافت المصادر لـ”أخبار 24″ أن المهلة المحددة، التي تنتهي غدا (الأربعاء)، لن يتم تمديدها، وأن الوزارة عازمة على تطبيق الأنظمة واللوائح، في حال تم الكشف عن قضايا تستر تجاري، مبينة أن الوزارة ستستقبل البلاغات من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بهذا الخصوص.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد أعلن في وقت سابق أن المهلة المحددة للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري تنتهي يوم غد (الأربعاء) الموافق 16 فبراير 2022.

مصادر: “التجارة” ستتعامل بكل حزم مع التستر التجاري بعد انتهاء مهلة التصحيح

جديد المحليات
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