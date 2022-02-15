نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بعد تعرضه لإصابات بالغة بسبب القرود.. وفد من “الحياة الفطرية” يزور مواطن في الباحة ويوجه رسالة للأهالي
15/02/2022   10:05 م

بعد تعرضه لإصابات بالغة بسبب القرود.. وفد من “الحياة الفطرية” يزور مواطن في الباحة ويوجه رسالة للأهالي

+ = -
950

توجه وفد من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بزيارة المواطن ماجد الغامدي، والذي تعرض لإصابات بالغة جراء اعتداء قرود “البابون” عليه في منزله بمنطقة الباحة.

وقال الأخصائي البيئي عبدالكريم العنزي، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن المشكلة تكمن في قلة وعي الأهالي وإقبالهم على إطعام القرود، مما يتسبب في تكاثرها، كما أوضح أن قلة المفترسات تعد أيضًا من أسباب زيادة أعداد هذه القرود. وفق “أخبار 24”.

وناشد العنزي، الذي جاء ضمن الوفد لدراسة أسباب الاعتداء، بضرورة زيادة الوعي بشأن التعامل مع القرود، حاثًا أهالي المنطقة والزوار على تجنب إطعامها.

بعد تعرضه لإصابات بالغة بسبب القرود.. وفد من “الحياة الفطرية” يزور مواطن في الباحة ويوجه رسالة للأهالي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198780.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.