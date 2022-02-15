بعد تعرضه لإصابات بالغة بسبب القرود.. وفد من “الحياة الفطرية” يزور مواطن في الباحة ويوجه رسالة للأهالي

توجه وفد من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بزيارة المواطن ماجد الغامدي، والذي تعرض لإصابات بالغة جراء اعتداء قرود “البابون” عليه في منزله بمنطقة الباحة.
وقال الأخصائي البيئي عبدالكريم العنزي، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن المشكلة تكمن في قلة وعي الأهالي وإقبالهم على إطعام القرود، مما يتسبب في تكاثرها، كما أوضح أن قلة المفترسات تعد أيضًا من أسباب زيادة أعداد هذه القرود. وفق “أخبار 24”.
وناشد العنزي، الذي جاء ضمن الوفد لدراسة أسباب الاعتداء، بضرورة زيادة الوعي بشأن التعامل مع القرود، حاثًا أهالي المنطقة والزوار على تجنب إطعامها.
فيديو | الحياة الفطرية تزور مواطنا تعرض لهجوم من أحد القرود..
وأخصائي بيئي: إطعام القرود وقلة الوعي عند الأهالي أسباب تكاثر “قرود البابون”في #الباحة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/HCzCWfBQdh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2022