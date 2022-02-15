نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري
15/02/2022   10:05 م

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري

+ = -
1028

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر، اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على سعد بن عبدالله السديري، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وشارك في الصلاة على الفقيد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

كما حضر الصلاة الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سعود الفيصل، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وجمع من المواطنين. وفق “أخبار 24”.

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198781.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.