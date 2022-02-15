نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر، اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على سعد بن عبدالله السديري، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وشارك في الصلاة على الفقيد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.
كما حضر الصلاة الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سعود الفيصل، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وجمع من المواطنين. وفق “أخبار 24”.