“الاستثمارات العامة” يستحوذ على 60% من البنية التحتية لأبراج “زين السعودية”

وافق مجلس إدارة “زين السعودية” على “العروض النهائية” المقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج الشركة.
وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إن ذلك جاء بعد إكمال الفحوصات النافية للجهالة مع الحصول على الموافقات الداخلية لجميع الأطراف.
وبينت أن “العروض النهائية” قدرت قيمة البنية التحتية لأبراج “زين السعودية“ المكونة من 8069 برجاً بمبلغ 3026 مليون ريال (807 ملايين دولار).
وبناء على “العروض النهائية”، يستحوذ كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، على حصص في البنية التحتية لأبراج “زين السعودية” بنسب تبلغ 60% و10% و10% على التوالي، بينما ستبقي زين السعودية على ملكية الحصة المتبقية البالغة 20%.
وأضافت أن العرض النهائي المقدم من صندوق الاستثمارات العامة شمل على حق الشراء للحصة المتبقية لـ”زين السعودية” والبالغة 20% وذلك بمبلغ محدد.
وبموجب شروط “العروض النهائية”، لا تبيع “زين السعودية” سوى هيكل الأبراج فقط، أما كافة المكونات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية فتبقى ملكا لـ”زين السعودية”. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الشركة أنها ستعمل مع جميع الأطراف لإتمام عمليات الاستحواذ و الحصول على التراخيص اللازمة، علماً بأن “العروض النهائية” تخضع للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات الصلة، وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر.
وأشارت إلى أنه سيتم تحويل صافي قيمة الأصول البالغة 1.4 مليار ريال إلى أصول غير متداولة لغرض البيع وسيتم إيقاف استهلاك هذه الأصول.