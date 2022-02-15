رسميًا.. “الكفاءة المالية” تعلن تفاصيل ما تم سداده من التزامات مالية للأندية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم (الثلاثاء)، خلال مؤتمر صحفي أُقيم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بالعاصمة الرياض ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى.
وكشفت اللجنة، خلال المؤتمر عن قائمة الأندية التي استطاعت الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، استنادًا للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، وهي على النحو التالي:
أولًا: أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: (الأهلي، الفيحاء، الفيصلي، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، النصر، الطائي، الفتح، الهلال، الحزم)، فيما لم يتم منح ناديي (الباطن والرائد) الشهادة، بسبب عدم استيفائهما المعايير الملزمة للحصول عليها.
ثانيًا: أندية دوري يلو للدرجة الأولى: الوحدة، أحد، الأخدود، الجبلين، هجر، القادسية، العروبة، الجيل، العدالة، الخليج، الساحل، الشعلة، النهضة، جدة، الدرعية، نجران، بيشة، الخلود، فيما لم يتم منح ناديي (العين والكوكب) الشهادة؛ لعدم استيفائهما المعايير الملزمة للحصول عليها. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت اللجنة حجم الدعم المالي الذي تلقته أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وفقًا لمبادرات استراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث، خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يناير 2022.
وجاءت التفاصيل بالنسبة لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي:
وجاءت التفاصيل بالنسبة لأندية دوري يلو للدرجة الأولى كالتالي: