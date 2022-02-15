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جديد المحليات > بعد موافقة “الوزراء” على الترخيص لبنك رقمي ثالث.. تعرّف على إجمالي عدد البنوك المحلية والأجنبية في المملكة
15/02/2022   10:05 م

بعد موافقة “الوزراء” على الترخيص لبنك رقمي ثالث.. تعرّف على إجمالي عدد البنوك المحلية والأجنبية في المملكة

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وافق مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم (بنك دال ثلاثمائة وستون D360 Bank) عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد.

وكشف البنك المركزي السعودي عن إجمالي عدد البنوك المرخصة في المملكة، حيث بلغت (35) بنكاً، منها (11) بنكاً محلياً، و(3) بنوك رقمية محلية، و(21) فرعاً لبنك أجنبي.

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه أصدر عدداً من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخّص لـ (19) شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن (بنك دال ثلاثمائة وستون D360 Bank) جاء عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.

بعد موافقة “الوزراء” على الترخيص لبنك رقمي ثالث.. تعرّف على إجمالي عدد البنوك المحلية والأجنبية في المملكة

جديد المحليات
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