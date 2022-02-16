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جديد المحليات > بالفيديو.. أفتاه إمام المسجد بعدم وقوع الطلاق ولكن زوجته لم تقتنع بذلك.. فما الحكم؟ “الإفتاء” ترد
16/02/2022   8:28 ص

بالفيديو.. أفتاه إمام المسجد بعدم وقوع الطلاق ولكن زوجته لم تقتنع بذلك.. فما الحكم؟ “الإفتاء” ترد

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ردت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال بشأن الحكم في حالة رجل حصل على فتوى من إمام أحد المساجد بعدم وقوع الطلاق، ولكن زوجته لم تقتنع بذلك.

وأوضحت الرئاسة أنه كان يجب على إمام المسجد إرشاد الرجل إلى جهات الإفتاء، مشيرةً إلى أن إمام المسجد تم تعيينه ليؤدي مهام الإمامة وليس ليكون مفتيًا.

وأضافت أنه تم رصد أخطاء في اجتهادات بعض أئمة المساجد وطلبة العلم أثناء محاولتهم الإفتاء في أمور العامة، مطالبةً إياهم بأن يتركوا مهام الإفتاء لمفتي المملكة.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أفتاه إمام المسجد بعدم وقوع الطلاق ولكن زوجته لم تقتنع بذلك.. فما الحكم؟ “الإفتاء” ترد

جديد المحليات
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