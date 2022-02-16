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جديد المحليات > بالفيديو.. مواطن من سكان عشوائيات جدة يروي بعض المشاكل التي كانت تواجههم
16/02/2022   8:28 ص

بالفيديو.. مواطن من سكان عشوائيات جدة يروي بعض المشاكل التي كانت تواجههم

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روى أحد المواطنين المستفيدين من إزالة العشوائيات في جدة المشاكل التي كانت تواجههم سابقاً والتغيير الكبير الذي حدث وسيحدث لهم مع التطوير.

وأوضح خليل الباحري، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن العشوائيات كانت مخبأ لمرتكبي الجرائم والمجهولين من الأجانب، خاصة مع صعوبة دخول الدوريات الأمنية إلى شوارعها بسبب ضيقها.

وأشار إلى أنه والكثير من جيرانه المواطنين كانوا في قمة السعادة بعد إخبارهم بالتطوير رغم أنهم أمضوا جميع حياتهم في هذه الأحياء.

وكشف أنه تم تسكينهم في إحدى الشقق المفروشة بعد هدم منزلهم، قبل أن يُطلب منهم الذهاب إلى إمارة منطقة مكة ومقابلة الأمير خالد الفيصل، الذي قام بتسليمهم مفتاح الوحدة السكنية الجديدة.وفق “أخبار 24”.

وبين أن حياته تغيرت تماماً كونه ظل يسكن في مكان عشوائي لمدة 40 عاماً، وانتقل إلى سكن مريح ويشعر فيه بالأمان ومتوفرة فيه جميع الخدمات وحتى المتعلقة بأصحاب الاحتياجات الخاصة.

بالفيديو.. مواطن من سكان عشوائيات جدة يروي بعض المشاكل التي كانت تواجههم

جديد المحليات
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