استعرض استشاري الليزك والقرنية والماء الأبيض الدكتور طراد القاضي، الفرق بين الماء الأزرق والأبيض بالعين.
وأوضح القاضي خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن مرض الماء الأزرق يعني ارتفاع ضغط العين، أو ما يسمى “الجلوكوما”.
وأشار إلى أن مرض الماء الأبيض يصيب العين مع التقدم في العمر أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري أو نتيجة حدوث كدمات بالعين، أو تناول أدوية تحتوي على كورتيزون، أو التعرض لأشعة الشمس، مبينًا أن أعراضه تتمثل في تحول عدسة العين الشفافة إلى ألوان أخرى كالأصفر والأبيض أو البني.
ولفت إلى أن الماء الأبيض بالعين يعتبر المسئول عن 12 مليون شخص أعمى حول العالم، منوهًا بأنه يمكن للإنسان فاقد البصر بسبب الماء الأبيض الرؤية مرة أخرى بعد إجراء عملية جراحية، وذلك على النقيض من الماء الأزرق لأنه يضغط على عصب العين حتى يقضي عليه ولا يعود مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.
وعن مقولة “الجزر يقوي النظر”، بيّن أن الجزر يحتوي على فيتامين (أ) المهم لشبكية العين، ولكن لا يعني ذلك أن الإكثار من تناول الجزر يقوي النظر، والمقصود هنا ألا ينخفض فيتامين (أ) من جسم الإنسان.
د. طراد القاضي.. استشاري ليزك وقرنية وماء أبيض يشرح الفارق بين الماء الأزرق والأبيض بالعين@trad_alkadi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JwQjAWRBXo
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 15, 2022
د. طراد القاضي.. استشاري ليزك وقرنية وماء أبيض: هذه أبرز مسببات الإصابة بالماء الأبيض أو الأزرق بالعين .. وحذار من هذه النقطة@trad_alkadi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Qhoukum7qJ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 15, 2022