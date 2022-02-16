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رياضة > “الانضباط” تُغرم “حمدالله” و”كعكي” بسبب مباراة “النصر”
16/02/2022   8:28 ص

“الانضباط” تُغرم “حمدالله” و”كعكي” بسبب مباراة “النصر”

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة تغريم اللاعب المغربي بصفوف الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله 20 ألف ريال.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الغرامة تأتي لغياب اللاعب المغربي عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة النصر.

وألزمت لجنة الانضباط أيضًا نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي، بدفع المبلغ ذاته بعد الدخول إلى أرضية الملعب بعد نهاية المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.وفق “أخبار 24”.

وكان حمدالله قد سجل هدفًا خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة أمام نظيره النصر ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

“الانضباط” تُغرم “حمدالله” و”كعكي” بسبب مباراة “النصر”

رياضة
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