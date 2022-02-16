تكسب 20 مليونًا سنويًا.. “التجارة” تعرض حالة شركة أنهت مخالفة التستر التجاري خلال المهلة التصحيحية

استعرضت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، حالة لشركة في حائل تمكنت من تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المخصصة لتصحيح جرائم التستر التجاري.
وأوضحت أن الشركة تعمل في مجال تجارة الأغذية منذ 5 سنوات، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 20 مليون ريال.
وأشارت إلى أنها تمكنت من تصحيح أوضاعها عبر خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، لتنهي بذلك مخالفة التستر التجاري وتصبح أعمالها كافة نظامية.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المهلة التصحيحية تنتهي غدًا (الأربعاء)، كما أعلنت وزارة التجارة أنه لا نية لتمديد هذه المهلة لفترة أخرى.
شركة تعمل في تجارة الأغذية بحائل، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 20 مليون ريال
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.
بادر و #صحح_تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022
عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/FFNYPGbPbH
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 15, 2022