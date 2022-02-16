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جديد المحليات > تكسب 20 مليونًا سنويًا.. “التجارة” تعرض حالة شركة أنهت مخالفة التستر التجاري خلال المهلة التصحيحية
16/02/2022   8:28 ص

تكسب 20 مليونًا سنويًا.. “التجارة” تعرض حالة شركة أنهت مخالفة التستر التجاري خلال المهلة التصحيحية

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استعرضت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، حالة لشركة في حائل تمكنت من تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المخصصة لتصحيح جرائم التستر التجاري.

وأوضحت أن الشركة تعمل في مجال تجارة الأغذية منذ 5 سنوات، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 20 مليون ريال.

وأشارت إلى أنها تمكنت من تصحيح أوضاعها عبر خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، لتنهي بذلك مخالفة التستر التجاري وتصبح أعمالها كافة نظامية.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المهلة التصحيحية تنتهي غدًا (الأربعاء)، كما أعلنت وزارة التجارة أنه لا نية لتمديد هذه المهلة لفترة أخرى.

تكسب 20 مليونًا سنويًا.. “التجارة” تعرض حالة شركة أنهت مخالفة التستر التجاري خلال المهلة التصحيحية

جديد المحليات
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