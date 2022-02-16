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جديد المحليات > الفنان ماجد العبيد: ساهمت في تقديم حسن عسيري ومحمد الشهري.. وهذه حقيقة خلافي مع “القصبي”
16/02/2022   8:27 ص

الفنان ماجد العبيد: ساهمت في تقديم حسن عسيري ومحمد الشهري.. وهذه حقيقة خلافي مع “القصبي”

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قال الفنان ماجد العبيد إنه ساهم في تقديم بعض الفنانين الموهوبين للجمهور، مثل حسن عسيري ومحمد الشهري وأسعد الزهراني.

وأوضح العبيد خلال لقائه في برنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، أن الفنان حسن عسيري كان يعمل صحفيًا في تبوك، وأبدى رغبته في التمثيل، وشارك معه في بعض الأعمال الفنية، مؤكدًا أن “عسيري” يتمتع بحضور وذكاء ولديه فريق عمل جيد.

وأشار إلى أن بداية معرفته بالفنان أسعد الزهراني عندما أخبره حسن عسيري بوجود شخص موهوب يرغب في التمثيل يعمل لدى الأمير الوليد بن طلال. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن علاقته بدأت بالفنان عبدالله عسيري عندما كان يقوم بمقالب للشباب في جامعة الثقافة والفنون، حيث أنتج له برنامج “الكاميرا المكشوفة”، مبينًا أنه قدم كذلك الفنان محمد الشهري للمرة الأولى في مسلسل “بداية نهاية”.

ونفى العبيد وجود أي خلافات حالية مع الفنان ناصر القصبي حول مسلسل “كارت أصفر”، مؤكدًا أنه تم احتواء أي خلافات سابقة بينهما.

الفنان ماجد العبيد: ساهمت في تقديم حسن عسيري ومحمد الشهري.. وهذه حقيقة خلافي مع “القصبي”

جديد المحليات
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