طقس الأربعاء.. سماء غائمة مع سحب ممطرة بجازان وعسير ورياح نشطة على الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير سماءً غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، مع احتمالية تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.