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جديد المحليات > “الزعاق”: ما يعرض في وسائل الإعلام من تنبؤات “هراء”.. ولا أؤمن بقراءة الكف
16/02/2022   8:27 ص

“الزعاق”: ما يعرض في وسائل الإعلام من تنبؤات “هراء”.. ولا أؤمن بقراءة الكف

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أنه درس علم التنجيم من باب المعرفة لارتباطه بعلم الفلك، مبينًا أن علم الفلك تطور وأصبحت له قواعد بخلاف علم التنجيم.

وأشار الزعاق خلال لقائه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، إلى أن ما يعرض في وسائل الإعلام من تنبؤات هراءٌ وليس من علم التنجيم، لافتًا إلى أن غالبية التنبؤات ربما تصدق ولكن ليس لها علاقة بعلم التنجيم.

وأضاف أنه يعرف طريقة قراءة الكف، ولكنه لا يؤمن بها، منوهًا بأنه لم يمارس علم التنجيم؛ لأنه لا يستقيم مع علم الفلك.

وفق “أخبار 24”.

“الزعاق”: ما يعرض في وسائل الإعلام من تنبؤات “هراء”.. ولا أؤمن بقراءة الكف

جديد المحليات
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