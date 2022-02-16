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جديد المحليات > بالفيديو.. ما حكم صلاة رجل إمامًا ببعض الأشخاص ثم تذكر أنه على غير وضوء؟ الشيخ المطلق يجيب
16/02/2022   8:28 ص

بالفيديو.. ما حكم صلاة رجل إمامًا ببعض الأشخاص ثم تذكر أنه على غير وضوء؟ الشيخ المطلق يجيب

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ردّ عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال بشأن حكم صلاة شخص تذكر أنه على غير وضوء ومن خلفه عدد من المأمومين.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن على الرجل إعادة الصلاة مجددا، وذلك لكونه قد أداها على غير وضوء.وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بالمأمومين، قال المطلق إن صلاتهم صحيحة، لكونهم دخلوا للصلاة وهم مستعدون وعلى وضوء.

بالفيديو.. ما حكم صلاة رجل إمامًا ببعض الأشخاص ثم تذكر أنه على غير وضوء؟ الشيخ المطلق يجيب

جديد المحليات
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