بالفيديو.. ما حكم صلاة رجل إمامًا ببعض الأشخاص ثم تذكر أنه على غير وضوء؟ الشيخ المطلق يجيب

ردّ عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال بشأن حكم صلاة شخص تذكر أنه على غير وضوء ومن خلفه عدد من المأمومين.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن على الرجل إعادة الصلاة مجددا، وذلك لكونه قد أداها على غير وضوء.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالمأمومين، قال المطلق إن صلاتهم صحيحة، لكونهم دخلوا للصلاة وهم مستعدون وعلى وضوء.
رجل صلى العصر إماما بعدد من المأمومين ثم تذكر أنه على غير وضوء عند صلاة المغرب فماذ يفعل وما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟
الشيخ عبدالله المطلق يجيب#يستفتونك#الرسالة https://t.co/oa7u0hX21f pic.twitter.com/LlWfrOT6ZG
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 15, 2022