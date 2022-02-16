“الطيران المدني” يعلن تقرير أداء المطارات لشهر يناير

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تقريرها عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية لشهر يناير 2022م، حيث جاءت مطارات الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والجوف الدولي، والملك سعود بالباحة، في المقدمة.
وأوضحت الهيئة أن تقييم أداء القطاع ينقسم إلى 3 فئات؛ تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، واحتل صدارة تلك الفئة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وجاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بينما حل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثًا، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض رابعًا.
أما الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل فيها أعداد المسافرين عن 6 ملايين مسافر سنويًا، فقد حصل مطار الجوف على المركز الأول بنسبة التزام 100%، وفي الفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%. وفق “أخبار 24”.
وتعتمد هيئة الطيران المدني في تقييم أداء المطارات على 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.