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رياضة > وزير الرياضة يعتمد تسمية الجولة 21 من المحترفين بـ”يوم التأسيس”
16/02/2022   8:28 ص

وزير الرياضة يعتمد تسمية الجولة 21 من المحترفين بـ”يوم التأسيس”

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اعتمد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تسمية الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة 25 من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة (يوم التأسيس).

وأشارت وزارة الرياضة، عبر بيان صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن اعتماد الوزير تسمية الجولتين بـ”يوم التأسيس” يأتي بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين ودوري يلو للدرجة الأولى.وفق “أخبار 24”.

وتنطلق منافسات الجولة 21 من دوري المحترفين يوم (الخميس)، فيما تُقام خلال الأيام الجارية الجولة 24 من دوري يلو للدرجة الأولى.

وزير الرياضة يعتمد تسمية الجولة 21 من المحترفين بـ”يوم التأسيس”

رياضة
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