شاهد.. درّاجات سعوديات يروين تجربتهن في المشاركة ببطولة السلم للنخبة في دبي

تحدّثت مجموعة من الشابات السعوديات بقيادة رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات الأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود، اليوم (الثلاثاء)، عن مشاركتهن ضمن الفريق النسائي السعودي في ثاني المنافسات الدولية في دبي.
وأوضحت الأميرة مشاعل، في تقريرٍ تليفزيوني بثته قناة “العربية”، أن فريق الدراجات السعودي للسيدات تنافس مع متسابقات من 13 دولة على لقب بطولة السلم للنخبة، حيث حصد الفريق إشادات واسعة واستفاد من خبرات المتنافسات الأخريات.وفق “أخبار 24”.
وأظهر التقرير التليفزيوني جانباً من تعليقات المشاركات السعوديات في البطولة، واللاتي تفاوتت خبراتهن في المشاركة بمنافسات محلية أقامها الاتحاد خلال العام الماضي، مشيراتٍ إلى ارتفاع طموح الفتيات داخل المملكة في المشاركة خصوصاً بعد إنشاء الاتحاد قبل عامين.
في ثاني مشاركة دولية.. فريق الدراجات السعودي للسيدات تنافس مع متسابقات من 13 دولة على لقب بطولة السلم للنخبة في #دبي، وحصد إشادات واسعة.@ahlamalyacooub
@saudi_Cycling @Mishael_Faisal1 pic.twitter.com/PrFKUiVuRl
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 15, 2022