“الشؤون الإسلامية” توجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن أهمية تحصين الآبار

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، خطباء الجوامع بمناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن أهمية تحصين الآبار.
وأضافت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي بهدف الحفاظ على الأرواح، مشددة على الاستشهاد بالأدلة الشرعية على وجوب الاستجابة للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، والتعاون مع الجهات المختصة في ذلك.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في المملكة لتجنب وقوع كارثة مماثلة لما حدث مع الطفل “ريان” في المغرب، الذي لقي حتفه مؤخرًا إثر سقوطه في بئر عميقة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت في وقت سابق عن ردمها وتحصين 2450 بئرا مهجورة في المرحلة الأولى، وأنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة.