“فلكية جدة”: القمر البدر لشهر رجب يزين سماء المملكة مساء اليوم

أفادت الجمعية الفلكية بجدة بأن سماء المملكة والوطن العربي سترصد مساء اليوم (الأربعاء) القمر البدر لشهر رجب، وسيكون مشاهداً طوال الليل.
وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري للشمس.
وأضاف أن الحجم الظاهري للقمر سيكون كبيراً أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن القمر سيكون بدراً طوال الليل، ويطلق عليه “القمر البدر” عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعه 07:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، ويتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الخميس.