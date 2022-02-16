المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري تنتهي اليوم

تنتهي اليوم الأربعاء 15/ 7/ 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022 الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
وكانت مصادر بوزارة التجارة قد أكدت لـ”أخبار 24″ أنه لن يتم تمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي اليوم، وأن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع قضايا التستر فور انتهاء المهلة، وستطبق الأنظمة واللوائح على المخالفين.
وحثّ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جميع المخالفين للاستفادة من المهلة حتى آخر دقيقة وتصحيح أوضاعهم عبر موقع وزارة التجارة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال.
وأشار إلى أن خيارات تصحيح الأوضاع تتمثل في: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة). وفق “أخبار 24”.
وبيّن المركز أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين.