استمرار تطبيق ضوابط استثناء مبادرات برامج تحقيق الرؤية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

قرر مجلس الوزراء، مؤخرًا، استمرار تطبيق ضوابط استثناء أعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128، بتاريخ 13 / 11 / 1440هـ.
وذكر مجلس الوزراء أن هذه الضوابط هي تلك التي تم الموافقة عليها بالأمر السامي رقم 11503 بتاريخ 9 / 3 / 1439هـ، والمعدلة بالأمرين الساميين رقم 34774 بتاريخ 22 / 6 / 1440هـ، ورقم 24492 بتاريخ 3 / 5 / 1442هـ.
يذكر أن آخر تعديل بضوابط استثناء أعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤية نص على أن تتولى لجنة فتح ظروف العروض الفنية، ودراستها وتحليلها واستبعاد العروض الفنيـة غـيـر المطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمـل المحـدد وفقا لكراسة الشروط والمواصفات الموضوعة للمبادرة، كما تضمن عددًا من التعديلات الأخرى. وفق “أخبار 24”.