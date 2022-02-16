نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ماجد العبيد يروي موقفًا طريفًا بين سمير غانم وعبدالله عسيري بكواليس أحد البرامج.. ويكشف: أحد الضيوف هددنا بسـلاح
16/02/2022   1:46 م

ماجد العبيد يروي موقفًا طريفًا بين سمير غانم وعبدالله عسيري بكواليس أحد البرامج.. ويكشف: أحد الضيوف هددنا بسـلاح

+ = -
521

روى الفنان ماجد العبيد تفاصيل موقف طريف للفنان الراحل سمير غانم والفنان عبدالله عسيري في كواليس برنامج ضيف على الهواء.

وكشف العبيد عن حوار دار بين الفنان المصري الراحل سمير غانم والفنان عبدالله عسيري، حيث طلب غانم من عسيري أداء مقطوعة غنائية، ليقلده بعدها وينال سخرية من عسيري، الأمر الذي دفع العبيد للاعتذار.

وأشار خلال لقائه في برنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إلى بعض الحلقات التي تفاجأ فيها فريق عمل البرنامج بإشهار أحد الضيوف للسلاح في وجه عسيري، قائلًا له: “ينبغي أن تموت”. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه عند تصوير مسلسل “الإمام الشافعي” في منطقة الأغوار الأردنية تم بناء نموذج الكعبة في الأغوار، وفي أحد الأيام تفاجأ طاقم العمل بعدم وجود الكعبة؛ حيث اختلفت القبائل على المكان الذي بني فيه مجسم الكعبة وقاموا بإزالتها، قبل أن يتم بناؤها مرة أخرى بعد صلح القبائل.

ماجد العبيد يروي موقفًا طريفًا بين سمير غانم وعبدالله عسيري بكواليس أحد البرامج.. ويكشف: أحد الضيوف هددنا بسـلاح

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198878.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.