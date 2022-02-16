ماجد العبيد يروي موقفًا طريفًا بين سمير غانم وعبدالله عسيري بكواليس أحد البرامج.. ويكشف: أحد الضيوف هددنا بسـلاح

روى الفنان ماجد العبيد تفاصيل موقف طريف للفنان الراحل سمير غانم والفنان عبدالله عسيري في كواليس برنامج ضيف على الهواء.
وكشف العبيد عن حوار دار بين الفنان المصري الراحل سمير غانم والفنان عبدالله عسيري، حيث طلب غانم من عسيري أداء مقطوعة غنائية، ليقلده بعدها وينال سخرية من عسيري، الأمر الذي دفع العبيد للاعتذار.
وأشار خلال لقائه في برنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إلى بعض الحلقات التي تفاجأ فيها فريق عمل البرنامج بإشهار أحد الضيوف للسلاح في وجه عسيري، قائلًا له: “ينبغي أن تموت”. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه عند تصوير مسلسل “الإمام الشافعي” في منطقة الأغوار الأردنية تم بناء نموذج الكعبة في الأغوار، وفي أحد الأيام تفاجأ طاقم العمل بعدم وجود الكعبة؛ حيث اختلفت القبائل على المكان الذي بني فيه مجسم الكعبة وقاموا بإزالتها، قبل أن يتم بناؤها مرة أخرى بعد صلح القبائل.
الفنان ماجد العبيد يروي تفاصيل موقف طريف للفنان الراحل سمير غانم وعبدالله عسيري في كواليس برنامج ضيف علي الهواء.. ويكشف: أحد الضيوف هددنا بالسلاح @drmajedalobaid@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/Du4oFV4f6V
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 15, 2022
الفنان ماجد العبيد يروي أطرف المواقف التي تعرض لها أثناء تصوير مسلسل “الإمام الشافعي” في الاردن @drmajedalobaid@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/DhWWTrS9CE
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 15, 2022