“دونيس” يبحث عن تعويض الغيابات أمام “الحزم”

واصل فريق الفتح، يوم (الثلاثاء) تدريباته استعدادًا لمواجهة الحزم وسط بحث المدير الفني للفريق، اليوناني دونيس، عن حلول لتعويض غياب عمار الدحيم ومراد باتنا وكريستيان كويفا بسبب البطاقات وسفيان بن دبكة للاصابة.
وعمد المدير الفني دونيس إلى إيجاد حلول للغيابات في صفوف الفريق، فانطلق المران بالجوانب اللياقية من خلال الجري بسرعات متفاوتة على مساحة كامل الملعب، وتناقل الكرات الطويلة.
وعمل دونيس على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية وتبادل الكرة في ثنائيات قبل أن يُختتم المران بمناورة على ثلث مساحة الملعب. وفق “أخبار 24”.