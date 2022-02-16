الحصيني: حالة جوية ممطرة نهاية الأسبوع.. وهذه نصيحتي لمحبي الكشتات

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع نهاية هذا الأسبوع حالة جوية ممطرة، على أجزاء متفرقة من الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية من المملكة.
وأوضح الحصيني أن الأجواء المتوقعة نهاية هذا الأسبوع في عموم المملكة أجواء باردة ليلاً معتدلة نهارًا -عدا الساحل الغربي حارة نهارًا.
ولفت إلى ما تشير إليه الأرصاد من نشاط في الرياح من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على عموم المناطق، مبينًا أنه من المتوقع هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة وهبات شبه قوية تخف تدريجيًا في المساء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه من المتوقع هبوب رياح خفيفة لمتوسطة وهبات شبه قوية تخف تدريجيًا في المساء، ناصحًا محبي الكشتات بالابتعاد عن الأرض الرملية والتي قشرتها خفيفة.
وأشار إلى أن من لديه تحسس من تطاير الغبار عليه أن يبتعد عن الكشتة يوم الجمعة، موضحاً أن سرعة الرياح ستخف في المساء والكشتة غير مناسبة نهار السبت المقبل.