مواطن ينجح في استنبات 15 نوعاً من النباتات البرية.. وأمير الحدود الشمالية يقف على تجربته ويشيد بها

نجح مواطن في رفحاء في استنبات 15 نوعاً من النباتات البرية، في مزرعته الخاصة الواقعة جنوب المحافظة.
ودفعت هذه التجربة الناجحة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لزيارة مزرعة المواطن صالح الفريح، والوقوف على النباتات المختلفة التي قام بزراعتها بأكثر من 10 ألوان مختلفة.
واطلع الأمير على جهود المواطن في استزراع نبات الديدحان “شقائق النعمان”، والأنواع المختلفة من النباتات البرية في المزرعة مثل الأقحوان، والنفل، والخزامى، والصفار، والقليقلان، والبابونج، بالإضافة إلى نباتات الحنوة، والجرجار، وأم قلاص، والربلة، والحنبازة، والبسباس. وفق “أخبار 24”.
وقام المواطن بكتابة اسم ولي العهد بنباتات الأقحوان والديدحان في مساحة بطول 100 متر وعرض 30 متراً، متضمنةً شعار “رؤية المملكة 2030”.