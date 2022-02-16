رسميًا.. “الأهلي” يوقع مع 14 لاعبًا بالفئات السنية

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، توقيع عقود احترافية مع 14 لاعبًا من فرق الفئات السنية بالنادي؛ حيث تراوحت مدة العقود بين 3 و 4 سنوات.
وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، إلى أن التوقيع جاء بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، موسى المحياني ومدير مركز الأمير عبدالله الفيصل لقطاع الفئات السنية، مشبب زياد.
واللاعبون هم: عبدالرحمن حمياني، بندر الشمراني، أيمن فلاتة، عادل خضري، نايف بكري، عبدالله مسعود، غسان برقاوي، أحمد سيدي، ثامر مهدلي، ماجد خليفة، أحمد ماهر، ياسر فلاتة، سعود تمبكتي ورامز العطار. وفق “أخبار 24”.