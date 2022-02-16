“الانضباط” ترفض احتجاج “الأهلي” ضد لاعب “التعاون”

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، رفض الاحتجاج الذي تقدّم به النادي الأهلي بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي التعاون كريستيان ليونداما في مباراتهما.
وأشارت لجنة الانضباط، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أنه بعد استكمال النادي الأهلي للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي التعاون للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من النادي الأهلي ليتم رفضه. وفق “أخبار 24”.
وكان نادي الأهلي قد تعادل بهدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره التعاون ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري.