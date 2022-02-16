أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة ستطلق 30 قرار توطين جديدًا في عام 2022م، مع العمل على توطين معظم الأنشطة والمهن.
وأوضح، خلال حديثه اليوم (الأربعاء) في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن عام 2021 شهد إطلاق 32 قرار توطين، حيث تم توطين وظائف 17 ألف مهندس ومهندسة، و1 6 ألف محاسب ومحاسبة، و3 آلاف طبيب أسنان، و6 آلاف صيدلي. وفق “أخبار 24”.
وكشف الراجحي أن نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور وصلت إلى 80٪ بفضل الربط الإلكتروني الذي أسسته الوزارة، مبيناً أنهم هدفوا من ذلك التأكد من حصول العامل على أجره نهاية كل شهر.
فيديو | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
هدفنا في عام 2022 إطلاق 30 قرار توطين جديد#مؤتمر_التواصل_الحكومي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QvDg5sARGZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022