الراجحي: نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح بالجمع بين العمل والضمان

شدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح الجمع بين العمل والضمان.
وأوضح خلال حديثه، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن النظام يعمل على الرعاية والتنمية بحيث يمكن المستفيدين من الاعتماد على أنفسهم بدلاً من انتظار دعم الحكومة فقط.
وأضاف أن شرط العمل والحصول على الضمان أن يكون الدخل أقل من الحد المانع، مشيرا إلى أن النظام الجديد يهدف |إلى التحفيز على العمل ويساعد على التمكين. وفق “أخبار 24”.
وكشف الراجحي أن 75 ألفا من مستفيدي الضمان الاجتماعي تم تمكينهم ولم يعودوا بحاجة إلى دعم الوزارة.
فيديو | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح بالجمع بين العمل والضمان #مؤتمر_التواصل_الحكومي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/sqv9R5Mz2h
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022