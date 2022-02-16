نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الراجحي: نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح بالجمع بين العمل والضمان
16/02/2022   7:02 م

الراجحي: نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح بالجمع بين العمل والضمان

+ = -
898

شدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح الجمع بين العمل والضمان.

وأوضح خلال حديثه، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن النظام يعمل على الرعاية والتنمية بحيث يمكن المستفيدين من الاعتماد على أنفسهم بدلاً من انتظار دعم الحكومة فقط.

وأضاف أن شرط العمل والحصول على الضمان أن يكون الدخل أقل من الحد المانع، مشيرا إلى أن النظام الجديد يهدف |إلى التحفيز على العمل ويساعد على التمكين. وفق “أخبار 24”.

وكشف الراجحي أن 75 ألفا من مستفيدي الضمان الاجتماعي تم تمكينهم ولم يعودوا بحاجة إلى دعم الوزارة.

الراجحي: نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح بالجمع بين العمل والضمان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198920.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.