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جديد المحليات > “القصبي”: ليس هناك تمديد للمهلة التصحيحية للتستر التجاري.. ووراء كل متستر سعودي أو سعودية
16/02/2022   7:01 م

“القصبي”: ليس هناك تمديد للمهلة التصحيحية للتستر التجاري.. ووراء كل متستر سعودي أو سعودية

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أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، عدم تمديد مهلة تصحيح التستر التجاري التي تنتهي اليوم، وتحدث عن مشروع وسط جدة ومجموعة بوتيك اللذين أعلن عنهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إن المهلة التصحيحية للتستر التجاري تنتهي الساعة 12 مساء اليوم ولن يكون هناك مهلة جديدة، مشيرا إلى أن وراء كل متستر سعودياً أو سعودية، وأن اليوم هناك نظاما جديدا، وستطبق العقوبات الرادعة على المتسترين وقد يصل بعضها للسجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال.

وأضاف القصبي أن مشروع وسط جدة سيجعلها وجهة سياحية، وأن مبادرة إطلاق مجموعة بوتيك تهدف لتأهيل وتطوير القصور الملكية التاريخية وتحويلها لفنادق عالمية، نستلهم فخامتها من تراث وثقافة الوطن. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الدولة تكفل حقوق المواطن بعدالة، وبإجراءات واضحة، وعبر أنظمة ويحق لأي مالك عقار الاعتراض على قيمة التقدير لدى ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه القرار، وأن الدولة حريصة على حماية حقوق مواطنيها.

“القصبي”: ليس هناك تمديد للمهلة التصحيحية للتستر التجاري.. ووراء كل متستر سعودي أو سعودية

جديد المحليات
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