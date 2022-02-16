وزير الموارد البشرية: ارتفاع عدد السعوديين في سوق العمل إلى 1.9 مليون.. وهذا رقم تاريخي غير مسبوق

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن وصول عدد السعوديين في سوق العمل إلى 1.9 مليون.
وأوضح، خلال حديثه اليوم (الأربعاء) في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن هذا الرقم تاريخي وغير مسبوق، وأنهم رغم ذلك ما زالوا في بداية الطريق والطموح أكبر بكثير.
وأشار إلى أن عدد من دخل سوق العمل من السعوديين لأول مرة في عام واحد ، بلغ 400 ألف شاب وشابة.
وأضاف أنهم أطلقوا قبل عامين استراتيجية لسوق العمل ويسعون عبرها لمواكبة حجم المشروعات العملاقة التي أطلقها ولي العهد، والتي ستخلق حوالي 1,8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
عدد السعوديين في سوق العمل أكثر من مليون و 900 ألف ويعد رقم تاريخيا وغير مسبوق#مؤتمر_التواصل_الحكومي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wRvwz2OWUL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022