بالفيديو.. “القصبي”: المملكة تجني ثمار رؤية 2030 ونظام الإثبات إحدى ثمارها

استعرض وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، آخر المستجدات في المملكة خلال الفترة الماضية.
وقال القصبي إن المملكة تجني ثمار رؤية 2030، حيث صدر نظام الإثبات، وهو أول مشروعات التشريعات العدلية الأربعة التي يتم تطويرها الآن، بإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن هذه الأنظمة سترسخ العدالة والشفافية وتضمن الحقوق، وترفع كفاءة الأجهزة العدلية.
وأضاف القصبي أن قطاع التعدين شهد ارتفاع عدد المنشآت التجارية بنسبة 1300% خلال 6 سنوات، كما استضافت الرياض الشهر الماضي مؤتمر التعدين الدولي، الذي شارك فيه أكثر من 100 وزير ومتخصص من 32 دولة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | وزير الإعلام المكلف:
نظام الإثبات يعد أول المشروعات العدلية الأربعة #مؤتمر_التواصل_الحكومي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/yLmR24tS4Y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022
فيديو | وزير الإعلام المكلف:
ارتفاع المنشآت التجارية إلى 1300% خلال 6 سنوات في قطاع التعدين#مؤتمر_التواصل_الحكومي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/URmtXDAGOn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022