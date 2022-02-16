نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. “القصبي”: المملكة تجني ثمار رؤية 2030 ونظام الإثبات إحدى ثمارها
16/02/2022   7:01 م

بالفيديو.. “القصبي”: المملكة تجني ثمار رؤية 2030 ونظام الإثبات إحدى ثمارها

+ = -
287

استعرض وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، آخر المستجدات في المملكة خلال الفترة الماضية.

وقال القصبي إن المملكة تجني ثمار رؤية 2030، حيث صدر نظام الإثبات، وهو أول مشروعات التشريعات العدلية الأربعة التي يتم تطويرها الآن، بإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن هذه الأنظمة سترسخ العدالة والشفافية وتضمن الحقوق، وترفع كفاءة الأجهزة العدلية.

وأضاف القصبي أن قطاع التعدين شهد ارتفاع عدد المنشآت التجارية بنسبة 1300% خلال 6 سنوات، كما استضافت الرياض الشهر الماضي مؤتمر التعدين الدولي، الذي شارك فيه أكثر من 100 وزير ومتخصص من 32 دولة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “القصبي”: المملكة تجني ثمار رؤية 2030 ونظام الإثبات إحدى ثمارها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198925.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.