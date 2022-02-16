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جديد المحليات > “التعليم” تعلن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني “الشفهية والتحريرية”
16/02/2022   7:01 م

“التعليم” تعلن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني “الشفهية والتحريرية”

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أعلنت وزارة التعليم مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني؛ لتكون ابتداءً من يوم الأحد 26 رجب الجاري، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وبيّنت الوزارة أن الاختبارات التحريرية حضوريًا لجميع المراحل الدراسية، وتبدأ من يوم الأحد 3 شعبان المقبل، وتنتهي يوم الخميس 7 من الشهر نفسه.

وأوضحت أنه سيتم تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، على أن تُجرى الاختبارات في جلسة واحدة وألا تزيد عن مادتين دراسيتين. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، ورصد الدرجات وتدقيقها، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 7 شعبان 1443هـ.

“التعليم” تعلن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني “الشفهية والتحريرية”

جديد المحليات
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