هل هناك نية لتغير عدد أيام العمل.. 4 أيام عمل و3 إجازة.. وزير الموارد البشرية يجيب

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أنه يتم دراسة نظام العمل في الوقت الحالي، بهدف أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين.
وأشار ردا على أحد الاستفسارات اليوم (الأربعاء) في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إلى أهمية أن يكون سوق العمل جاذباً، مؤكدا حرص الوزارة على أن يكون نظام العمل الجديد جاذباً للوظائف ويساهم في خلق الوظائف ويسهل على أبناء الوطن التوظيف.
وأكد أن معايير التوطين التي يعتمدون عليها تتمثل في وجود سعوديين يبحثون عن عمل في المهنة، وأن يكون دخلها جيدا، وفيها مجال للتطور والنمو. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن عبارة السعودي غير مناسب لمهنة معينة أصبحت من الماضي، لأنهم أصبحوا يعملون في مختلف المهن ذات المدخول الجيد.
فيديو | هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل ؟
و م. أحمد الراجحي: هدفنا “خلق الوظائف” في النظام الجديد #مؤتمر_التواصل_الحكومي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QiA9EtxYvS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022