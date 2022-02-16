820 مصنعًا جديدًا في 2021 باستثمارات 73 مليار ريال

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي خلال عام 2021م بلغ 81.3 مليار ريال، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات القطاع إلى 1.3 تريليون ريال.
وأبانت الوزارة، في “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر ديسمبر 2021″، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي بلغت 820 مصنعًا، باستثمارات تجاوزت 73 مليار ريال، كما تم إصدار 954 ترخيصًا جديدًا.
كما أظهرت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد الرخص السارية في القطاع بلغ 2,100 رخصة، صدر منها خلال العام الماضي 775 رخصة، تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء (579 رخصة)، ورخص الاستكشاف (164 رخصة)، فضلاً عن 32 رخصة استطلاع، وغيرها. وفق “أخبار 24”.