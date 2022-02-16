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جديد المناطق > أمير مكة يشارك بالعرضة خلال زيارته الليث.. وأهالي المحافظة يرددون: “يا مرحباً يا أمير خالد الشهم الكريم”
16/02/2022   10:23 م

أمير مكة يشارك بالعرضة خلال زيارته الليث.. وأهالي المحافظة يرددون: “يا مرحباً يا أمير خالد الشهم الكريم”

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شارك أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، أهالي محافظة الليث العرضة خلال استقبالهم له لحظة زيارته للمحافظة.

ورحب أهالي المحافظة بأمير المنطقة مرددين: “يا مرحبا يا أمير خالد يا أميرنا الشهم الكريم، نقولها باسم المحافظة محبتك وسط القلوب”.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل بدأ اليوم جولة تفقدية تشمل محافظات القنفذة والليث وأضم والعرضيات، يدشن خلالها عددا من المشاريع، ويستمع لمطالب الأهالي.

وفق “أخبار 24”.

أمير مكة يشارك بالعرضة خلال زيارته الليث.. وأهالي المحافظة يرددون: “يا مرحباً يا أمير خالد الشهم الكريم”

جديد المناطق
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