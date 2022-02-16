أمير مكة يشارك بالعرضة خلال زيارته الليث.. وأهالي المحافظة يرددون: “يا مرحباً يا أمير خالد الشهم الكريم”

شارك أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، أهالي محافظة الليث العرضة خلال استقبالهم له لحظة زيارته للمحافظة.
ورحب أهالي المحافظة بأمير المنطقة مرددين: “يا مرحبا يا أمير خالد يا أميرنا الشهم الكريم، نقولها باسم المحافظة محبتك وسط القلوب”.
يذكر أن الأمير خالد الفيصل بدأ اليوم جولة تفقدية تشمل محافظات القنفذة والليث وأضم والعرضيات، يدشن خلالها عددا من المشاريع، ويستمع لمطالب الأهالي.
#فيديو 🎥
أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل
يشارك الأهالي العرضة خلال زيارته لمحافظات
(#الليث #القنفذة #العرضيات #أضم)
.#جولات_خالد_الفيصل pic.twitter.com/yYmbND32lb
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 16, 2022
وفق “أخبار 24”.