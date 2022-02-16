فعاليات متنوعة بالرياض ومناطق المملكة تحاكي تاريخ الدولة السعودية احتفاءً بذكرى يوم التأسيس في 22 فبراير

تشهد مدن المملكة ابتداءً من 22 من فبراير الجاري، عددًا من الفعاليات، المقامة احتفاءً بـ “يوم التأسيس”، الموافق 22 فبراير من كل عام، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.
وتمثل الذكرى أيضا ارتباط مواطني المملكة، الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م حتى عهدنا الميمون، حيث تُقام في العاصمة الرياض جملة من الفعاليات.
وتتضمن الفعاليات فعالية “مسيرة البداية” في وادي نمار، وتحكي عبر 10 مشاهد قصة 3 قرون مضت بمشاركة 3500 مؤدٍّ، فيما يستعرض “أوبريت التأسيس” المقام في 23 فبراير على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض أيقونات تاريخية مرت خلال القرون الثلاثة بداية من المؤسس في قالب مسرحي غنائي.
وتزدان سماء الرياض مساء يوم 24 فبراير الجاري بـ “عرض الضوء” الذي تمزج لوحاته الفنية العشر بين الألعاب النارية وعروض الدرونز الجوية والمؤثرات الصوتية، وخصص موقع تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول للاستمتاع بمتابعة اللوحات الفنية. وفق “أخبار 24”.
وخلال الفترة من 22 حتى 24 فبراير، يحتضن المتحف الوطني بالرياض فعالية “المجلس” في أجواء مليئة بالمعاني الثقافية تتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية، بجانب الحوارات والنقاشات المثمرة،وتوثيق الجوانب الثقافية المرتبطة بمرحلة الدولة السعودية الأولى.
كما ستقام بساحة العروض على طريق الدائري الشرقي فعالية “نجناج” وهو المكان الذي تعلو فيه أصوات الباعة والمشترين بحسب ما وصف المؤرخون لتأخذ الزائر إلى عصر حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الملبوسات والأزياء التقليدية السعودية
كما سيقام معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر متخصص بالقهوة السعودية، وعروض الألعاب النارية مع مجموعة من البرامج المناسبة لأذواق الجميع بمختلف فئاتهم العمرية.
وستشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات متنوعة منها فعالية “نجناج” خلال الفترة 22 ـ 24 فبراير في مدن جدة، والدمام، والمدينة المنورة، والطائف، وحائل، وعرعر، وسكاكا، وأبها، والباحة، ونجران، وجازان، وتبوك، وبريدة، مع فعاليات مختلفة تبرز الإرث التاريخي والثقافي والاجتماعي للدولة السعودية حتى وقتنا الحاضر.