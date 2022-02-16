"هيئة الاتصالات" تكشف متوسط زمن استجابة شبكات مقدمي الخدمات على مستوى المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تسجيل معدل 20 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2021.
وأوضحت اليوم (الأربعاء)، في تقرير مبادرة “GameMode”، تصدر شركة سلام لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 مل ثانية.
وجاءت شركة موبايلي ثانية بـ 12 مل ثانية، تلتها STC ثالثة بـ 20 مل ثانية، وزين رابعة بـ 30 مل ثانية، وأخيرا شركة اتحاد عذيب للاتصالات “جو” بـ 31 مل ثانية.
وكشف التقرير عن بلوغ زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 مل ثانية، حيث تصدرت شركة موبايلي في متوسط زمن الاستجابة، بعدما سجلت 30 مل ثانية، وحلت زين ثانية بـ 32 مل ثانية. وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل معدل 26 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة، حيث جاءت موبايلي في الصدارة بـ 23 مل ثانية، تلتها زين بـ 25 مل ثانية، ثم STC بمعدل 28 مل ثانية.