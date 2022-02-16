في اجتماع عُقد بالأحساء.. تأسيس المجلس الدولي للتمور والمملكة رئيسة له

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأربعاء، عن تأسيس المجلس الدولي للتمور، واختيار المملكة رئيسة له، حيث تمت الموافقة على استراتيجية المجلس وخطة عمله للخمسة أعوام القادمة.
وأضاف أن المملكة تتطلع من خلال هذا المجلس إلى العمل سويًا مع الشركاء في الدول المنتجة للتمور على تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة ومواجهة التحديات التي تهم النخيل والتمور في الدول الأعضاء.
وعُقد اليوم الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس بالأحساء، بحضور وزراء الزراعة، وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور، ومنظمة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
واستعرض الاجتماع إستراتيجية المجلس وخطته الخمسية، والقضايا والعمل المشترك، والأنشطة التي تتطلب العمل المشترك لمواجهة تحديات القطاع، ورفع القدرات لتحقيق التنمية المستدامة للتمور للدول المعنية عالميًا. وفق “أخبار 24”.
وانتخب المجلس المملكة رئيسة له للدورة الأولى لمدة عامين، والإمارات نائبة، إضافة إلى 5 أعضاء، كما ووفق على إستراتيجية المجلس وخطة العمل الخمسية وتأكيد بدء للعمل في البرامج والنشاطات ومشاريعها.
ويضم المجلس الدولي للتمور حاليًا عضوية كل من السعودية، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وعمان، واليمن، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، وتونس. والبحرين، إلى جانب موافقة كل من الأردن وليبيا.