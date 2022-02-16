“أخضر السيدات” يغادر إلى المالديف لخوض أولى مبارياته الرسمية

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول للسيدات، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح غدٍ الخميس إلى جزر المالديف؛ لخوض أولى مباريات المنتخب الدولية بشكلٍ رسمي.
وكشفت مدربة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم “سيّدات” مونيكا ستاب، عن القائمة النهائية التي ستخوض أولى مباريات المنتخب الوطني بشكلٍ رسمي، حينما يحل ضيفًا على منتخب سيشل، في الـ20 من شهر فبراير الجاري، قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في الـ24 من الشهر ذاته بمدينة “ماليه” بجمهورية المالديف.
وتعتبر هاتان المباراتان أول مباراتين في سجلّات المنتخب الوطني الأول، تمهيدًا لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكلٍ رسمي.
وشملت القائمة النهائية المختارة من الجهاز الفني كلًا من: لمى العنزي، سارة خالد، ومنى عبدالرحمن (حراسة المرمى)، أثير خالد، بيان صدقة، حصة السعدالله، لين محمد، لانا عبدالرزاق، عهود العماري، تاله الغامدي، مشاعل الحربي (الدفاع)، أسرار الشيباني، داليا أبو لبن، فهدة السعد، جوري طارق، ليان جوهري، مريم التميمي، فرح جفري، نورة البراهيم، رغد مخيزن، سارة حمد وصبا توفيق (الوسط)، البندري مبارك، البندري محمد، تهاني الزهراني (الهجوم). وفق “أخبار 24”.
وأكدت المدربة الألمانية مونيكا على أن الهدف من هاتين المباراتين هو اكتساب الخبرة، مشيرةً: “هدفنا هو أن تكتسب اللاعبات الخبرة اللازمة للعب المباريات الدولية، بالإضافة إلى أننا نسعى لدخولنا بشكلٍ رسمي لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم”.