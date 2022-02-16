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جديد المحليات > استعداداً لإطلاق نظام البصمة الإلكتروني.. “الصحة” توجه المديريات بحصر مواقع المنشآت الصحية
16/02/2022   10:23 م

استعداداً لإطلاق نظام البصمة الإلكتروني.. “الصحة” توجه المديريات بحصر مواقع المنشآت الصحية

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طالبت وزارة الصحة المديريات والقطاعات التابعة لها بحصر مواقع المنشآت الصحية والهيكل التنظيمي.

وأصدرت وزارة الصحة أصدرت تعميما لجميع المديريات والقطاعات التابعة لها بإرسال الإحداثيات الخاصة بالموقع والمنشآت الصحية GPS.

وتضمن التعميم حصر الأقسام والهيكل التنظيمي لرؤساء الأقسام والتابعين لهم، وكذلك طالب بإضافة رقم الجوال والسجل المدني لكل مدير إدارة ورئيس قسم. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وكالة الموارد البشرية بوزارة الصحة قد أضافت في برنامج موارد التابع لها أيقونة جديدة للحضور والانصراف ويظهر عليها خارطة توضح موقع الموظف وأيقونتين للدخول والخروج.

استعداداً لإطلاق نظام البصمة الإلكتروني.. “الصحة” توجه المديريات بحصر مواقع المنشآت الصحية

جديد المحليات
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