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رياضة > فهد الهريفي يكشف عن نهاية قضية “كنو”
16/02/2022   10:24 م

فهد الهريفي يكشف عن نهاية قضية “كنو”

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تحدث نجم فريق النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، عن قضية تجديد لاعب الوسط محمد كنو، مع الهلال رغم توقيعه في وقت سابق لنادي النصر عقب دخوله الفترة الحرة من عقده.

وقال “الهريفي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نهاية موضوع كنو من وجهة نظري، فقط راح يسحب يتنازل النصر عن القضية مقابل ما خطط، اقصد الشرط الجزائي 27 مليون اللي هي مثل 30 مليون ايقالو”.

وأوضح فهد الهريفي: “فقط شوية شو وإثارة ولا فيه أحد بيقول اتحداك.. انت شايف أن النصر جداره قصير يسمح لا أي أحد يلعب فيه.. ممكن الأذكياء يفضلوها”. وفق “أخبار 24”.

وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد محمد كنو ونادي الهلال، مطالبا بالحصول على 27 مليون ريال كتعويض عن تصرف اللاعب.

فهد الهريفي يكشف عن نهاية قضية “كنو”

رياضة
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