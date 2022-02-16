“المعيوف Vs القرني”.. من سيحافظ على شباك قمّة “يوم التأسيس” بين الهلال والشباب؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره الشباب، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 (يوم التأسيس)، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقام مواجهة من نوع خاص في هذه المباراة بين حارس الهلال، عبدالله المعيوف، ومنافسه في الشباب فواز القرني، حيث يسعى كل منهما بالخروج من المباراة بشباك نظيفة.
وقبل المواجهة المنتظرة بين الهلال والشباب، خاض عبدالله المعيوف 17 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم (2021-2022)، وتلقت شباكه 20 هدفا، وخرجت شباكه نظيفة في 5 مباريات.
وتصدى عبدالله المعيوف لـ36 كرة خلال مباريات الهلال في الدوري، وألتقط 19 كرة، وشتت 13، ولكم الكرة 6 مرات، وحصل على بطاقة صفراء واحدة خلال المباريات التي شارك بها. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل شارك “القرني” في 18 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الشباب هذا الموسم، وتلقت شباكه 19 هدفا، وخرجت شباكه نظيفة في 6 مباريات.
وتصدى القرني لـ54 كرة خلال مباريات الشباب في الدوري، والتقط 10 كرات، وشتت 12، ولكم الكرة 4 مرات، وحصل على بطاقة صفراء واحدة خلال المباريات التي شارك بها.
ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، متأخرا بفارق 16 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 19 مباراة. فيما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 20 مباراة.