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جديد المحليات > بالفيديو.. خالد الفيصل ممازحاً فتاة قدمت له لوحة مرسومة: “حطيتي لحيتي سودا.. وأنا لحيتي بيضا”
16/02/2022   10:24 م

بالفيديو.. خالد الفيصل ممازحاً فتاة قدمت له لوحة مرسومة: “حطيتي لحيتي سودا.. وأنا لحيتي بيضا”

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تفقد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، محافظات القنفذة والليث وأضم والعرضيات، معلنا عن تنفيذ عدد من المشاريع وأخرى يجري تنفيذها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3.7 مليار ريال.

وخلال تفقده محافظة الليث بادرت إحدى الفتيات من أهالي المحافظة بتقديم لوحة مرسومة للأمير، الذي علق عليها ممازحا: “حطيتي لحيتي سودا.. وأنا لحيتي بيضا”.

بدورها علقت الفتاة صاحبة اللوحة على مقطع الفيديو، مبينة أنها قدمت اللوحة لأمير المنطقة كتذكار لزيارته محافظة الليث. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن زيارة أمير المنطقة للمحافظات يتخللها، الاطّلاع على المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها، والمعتمدة، وتدشين عدد من المشاريع، إضافة إلى الاستماع لمطالب الأهالي.

بالفيديو.. خالد الفيصل ممازحاً فتاة قدمت له لوحة مرسومة: “حطيتي لحيتي سودا.. وأنا لحيتي بيضا”

جديد المحليات
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